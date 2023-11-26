Режиссер «Короля и Шута» выступил против коммерциализации творчества группы

Король и Шут

Режиссер сериала «Король и шут» Рустам Мосафир в разговоре с kp.ru возмутился активной коммерциализацией группы «Король и шут».

«Сейчас вся эта медиапопулярность группы немного выжигает поляну, точно надо остановиться. Носки, подушки, белье, симфонический концерт… Этого очень много. Я думаю, что Горшок (настоящее имя — Михаил Горшенев) в гробу переворачивается и скоро вылезет и скажет: “Стоп, прекратите это делать, дайте передохнуть!”», — высказался Мосафир.

Биографический сериал «Король и шут», вышедший в 2023 году, рассказывает о становлении культовой российской панк-группы, о тернистом пути к успеху и непростых взаимоотношениях участников, а также о жизни и трагической смерти фронтмена коллектива Михаила Горшенева. Главные роли в сериале сыграли Константин Плотников, Влад Коноплев, Валери Зоидова, Дарья Мельникова и Евгений Ткачук.