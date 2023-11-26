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26 ноября 2023, новость

Брэдли Купер готов вернуться в «Мальчишник в Вегасе» в любую минуту

Актер полагает, что продолжение комедии вряд ли увидит свет
Брэдли Купер
Брэдли Купер | Источник: Legion-Media.ru

Актер Брэдли Купер заявил, что не прочь вернуться к своим ранним и более комедийным работам. Его слова передает The Hollywood Reporter.

«Я, наверное, готов в любую минуту сняться в четвертом “Мальчишнике в Вегасе”. Просто потому, что я люблю Тодда Филлипса, Зака Галифианакиса и обожаю Эда Хелмса. Так что да, наверное, сделал бы это», — признался артист.

При этом Купер отметил, что продолжение комедийной трилогии вряд ли увидит свет. Он считает, что режиссер проекта Тодд Филлипс не намерен делать квадриквел.

В августе Купер признавался, что смог побороть наркотическую зависимость после успеха фильма «Мальчишник в Вегасе» в 2009 году. Артист уточнил, что пристрастился к спиртному и запрещенным веществам в 2003-м — тогда он порвал ахиллово сухожилие и лишился роли в сериале «Шпионка». Купер рассказал, что был настолько подавлен в этот период, что на одной из вечеринок специально разбил себе голову ради веселья.

«Я провел ночь в больнице с носком со льдом, ожидая, пока меня зашьют. Меня очень волновало, что люди обо мне думают, как я выгляжу, как переживу этот день. Я всегда чувствовал себя чужим. Я просто жил в своей голове», — высказался Купер.

Ранее стало известно, что Брэдли Купер может сыграть главную роль в новом «Детективе Буллитте» в следующем году.

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