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26 ноября 2023, новость

Звезда «Барби» высказалась о продолжении фильма

Марго Робби призналась, что второй части «Барби» не будет
Барби
Барби | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Марго Робби призналась в интервью, что создатели фильма «Барби» не думали делать продолжение ленты. Ее слова передает Deadline.

«Думаю, мы вложили в этот фильм все. Мы не собирались делать из него трилогию или что-то в этом роде», — отметила актриса.

По словам Робби, оригинальные картины могут быть популярными — им «не обязательно быть сиквелом, приквелом или ремейком». Артистка считает, что успех «Барби» поможет режиссерам не бояться реализовывать свои идеи в будущем и получать бюджет для подобных проектов.

Релиз «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом состоялся 19 июля. И только за первый уикенд кассовые сборы фильма составили $356 млн. Лента о побеге знаменитой куклы из кукольной страны уже успела стать самой кассовой в 2023 году и стала самым кассовым фильмом, снятым женщиной.

При этом в конце августа в Минкульте России заявили, что картина с Марго Робби, а также байопик «Оппенгеймер» Кристофера Нолана не отвечают задачам по сохранению и укреплению традиционных ценностей, поставленным президентом Владимиром Путиным. Однако ленты все равно показали в российских кинотеатрах.

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