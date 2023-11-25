Фильму «Поедем с тобой в Макао» могут отказать в прокате

Минкультуры может отказать в выдаче прокатного удостоверения фильму Романа Михайлова «Поедем с тобой в Макао». Об этом рассказали представители продюсерской компании FT Production в Telegram-канале.
Они сообщили, что картину проверяют на пропаганду азартных игр.
«Друзья, появились тревожные новости о том, что показ “Поедем с тобой в Макао” 4 декабря на Зимнем может быть единственным — прокатка действительна только на время фестиваля. Проверяют на пропаганду азартных игр», — уточнили представители компании.
Они также попросили зрителей о моральной поддержке.
«Прошу всех поддержать нас в своих мыслях, чтобы ситуация разрешилась и мы могли и дальше показывать фильм», — заключили они.
Главные герои фильма — заядлый игрок в покер, который выходит из тюрьмы и его сын-студент Олег, которому он открывает мир подпольных казино. Молодой человек погружается в мир большого покера и исследовательских лабораторий. Став частью этой теневой реальности, юноша заражается игровой зависимостью. В фильме сыграли Олег Чугунов, Мария Мацель, Федор Лавров и сам режиссер фильма.