Фильму «Поедем с тобой в Макао» могут отказать в прокате

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456355501&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Минкультуры может отказать в выдаче прокатного удостоверения фильму Романа Михайлова «Поедем с тобой в Макао». Об этом рассказали представители продюсерской компании FT Production в Telegram-канале.

Они сообщили, что картину проверяют на пропаганду азартных игр.

«Друзья, появились тревожные новости о том, что показ “Поедем с тобой в Макао” 4 декабря на Зимнем может быть единственным — прокатка действительна только на время фестиваля. Проверяют на пропаганду азартных игр», — уточнили представители компании.

Они также попросили зрителей о моральной поддержке.

«Прошу всех поддержать нас в своих мыслях, чтобы ситуация разрешилась и мы могли и дальше показывать фильм», — заключили они.