Наверх
25 ноября 2023, новость

Фильму «Поедем с тобой в Макао» могут отказать в прокате

Фильм Романа Михайлова проверяют на пропаганду азартных игр
Во время загрузки произошла ошибка.

Минкультуры может отказать в выдаче прокатного удостоверения фильму Романа Михайлова «Поедем с тобой в Макао». Об этом рассказали представители продюсерской компании FT Production в Telegram-канале.

Они сообщили, что картину проверяют на пропаганду азартных игр.

«Друзья, появились тревожные новости о том, что показ “Поедем с тобой в Макао” 4 декабря на Зимнем может быть единственным — прокатка действительна только на время фестиваля. Проверяют на пропаганду азартных игр», — уточнили представители компании.

Они также попросили зрителей о моральной поддержке.

«Прошу всех поддержать нас в своих мыслях, чтобы ситуация разрешилась и мы могли и дальше показывать фильм», — заключили они.

Главные герои фильма — заядлый игрок в покер, который выходит из тюрьмы и его сын-студент Олег, которому он открывает мир подпольных казино. Молодой человек погружается в мир большого покера и исследовательских лабораторий. Став частью этой теневой реальности, юноша заражается игровой зависимостью. В фильме сыграли Олег Чугунов, Мария МацельФедор Лавров и сам режиссер фильма.

Поделиться с друзьями!
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Оффлайн» (2 сезон)
Оффлайн
Трейлер (2 сезон)
Кадр из мультфильма «Три Богатыря и Пуп Земли»
Три богатыря и Пуп Земли
Трейлер
Кадр из сериала «Сестры» (2 сезон)
Сестры
Трейлер (2 сезон)
Кадр из фильма «Бедные-несчастные»
Бедные-несчастные
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Одна жизнь»
Одна жизнь
Дублированный трейлер
Трудные подростки
Трудные подростки
Трейлер (5 сезон)
Кадр из сериала «Госпожа»
Госпожа
Трейлер
vktrailer-220787057_456355559
Аквамен и потерянное царство
Тизер №2 (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь