Деревянко раскрыл подробности дела о мошенничестве, в котором его обвинили

Павел Деревянко

Недавно стало известно, что звезда «Беспринципных» Павел Деревянко попал в крупный скандал. Предприниматель Сергей Николенко обвинил актера и его партнера Григория Мулузяна в мошенничестве. В Сети писали, что актеру грозит до пяти лет тюремного заключения. Однако позже его адвокат разъяснил, что это Николенко и Мулузян обманули актера, а тот проходит по делу как потерпевший. Наконец высказаться о происходящем решился сам Павел, к своему посту в соцсети он прикрепил подробное разъяснение ситуации.

Выяснилось, что с Мулузяном они познакомились в октябре 2021 года. Григорий, указано в обращении, позиционировал себя как успешный криптобизнесмен, способный приносить ежемесячный высокий доход, если Павел инвестирует деньги в его проекты. Актер и предприниматель стали довольно близки, а потому звезда кино согласился. Однако бизнес не пошел, а потому Мулузян настоял, чтобы Деревянко взял кредит для инвестиций: собственных сбережений у актера больше не было. Григорий мотивировал это тем, что его инвестор тоже «прогорит из-за неминуемого дефолта», если не вложит средства. Звезда взял четыре кредита на сумму 56 миллионов рублей.

Кроме того, Мулузян подсунул Деревянко ряд документов, которые, как выяснилось позже, были договорами займа на сумму около 150 миллионов рублей. Фигурировало в них имя Сергея Николенко — друга криптобизнесмена. Деньги якобы были переданы наличными. В расписках, к слову, не указано, что получил их именно Деревянко. Однако вопросы у Николенко возникли именно к нему. Примечательно, что заимодавец в суде требовал не основную сумму, а проценты и неустойку за просрочку возврата.

Осознал свое положение звезда «Беспринципных» только после того, как в июне 2023 года Мулузян стал склонять его продать квартиру, чтобы решить очередные проблемы с бизнесом. Актер подал заявление, в результате которого было возбуждено уголовное дело. Деревянко до сих пор выплачивает кредиты, взятые в банках.

Мулузян замешан и в других мошенничествах подобного рода. Актер Артем Ткаченко по совету Павла вложил в его компанию 6 миллионов рублей и 10 биткоинов и также все потерял.