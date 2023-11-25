Гоша Куценко в шутку назвал свою старшую дочь «бабушкой»

Гоша Куценко

Актер Гоша Куценко рассказал в интервью с телеведущей Светланой Бондарчук, что его 27-летняя дочь Полина Куценко рассталась с парнем, с которым была восемь лет в отношениях.

Куценко отметил, что дочь и экс-возлюбленный, «талантливый режиссер с Кавказа», «пересидели» в отношениях, но сохранили дружбу. По словам артиста, в этом романе девушка стала очень домашней, что негативно сказалось на ее карьере. Полина пошла по стопам отца и стала артисткой. Куценко считает, что актрисы должны быть «актуальные» и не сидеть дома.

«Она (Полина) готовить научилась. Вообще. На моих глазах состарилась просто. Превратился такой ребенок по сути, а так бабушка», — заявил артист.

Как отметил Куценко, сейчас у дочери новый возлюбленный. Девушка находится «в поиске бога и себя». Артист признался, что считает дочь хорошей актрисой. Она выступает в Московском театре на Таганке. Актер уточнил, что у дочери мало киноопыта. Также он отметил в Полине «педагогическую жилку».