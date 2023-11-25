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25 ноября 2023, новость

Ведущая RU.TV проговорилась о «Золотом граммофоне» Милошу Биковичу

Звезда «Холопа» недавно выпустил свою первую песню на русском языке
Милош Бикович
Милош Бикович

На российской музыкальной премии «Золотой граммофон» наградят сербского актера Милоша Биковича, утверждает «Стархит».

Из-за этого Бикович оказался в неловкой ситуации — ведущая телеканала Ru.tv в прямом эфире проговорилась о неожиданной награде и намекнула на то, что певец может не заслуживать ее.

«Много прекрасных и новых артистов. Я еще слышала и по большому секрету тебе расскажу, что Милош Бикович получает “Золотой граммофон”, но его песня даже не была на верхних строчках. Странная какая-то история», — сказала девушка, забывшая выключить микрофон. Из-за кадра ей напомнили, что она в прямом эфире, и ведущая продолжила беседу с певцом Хабибом.

Известно, что звезда «Холопа» недавно записал первый сольный трек на русском языке «Танцуешь со мной».

Награждение пройдет 29 ноября в «Крокус Сити Холле», а Филипп Киркоров и Дмитрий Хрусталев станут ведущими церемонии

Накануне Милош Бикович высказался об отмене русской культуры.

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