Ведущая RU.TV проговорилась о «Золотом граммофоне» Милошу Биковичу

Из-за этого Бикович оказался в неловкой ситуации — ведущая телеканала Ru.tv в прямом эфире проговорилась о неожиданной награде и намекнула на то, что певец может не заслуживать ее.

«Много прекрасных и новых артистов. Я еще слышала и по большому секрету тебе расскажу, что Милош Бикович получает “Золотой граммофон”, но его песня даже не была на верхних строчках. Странная какая-то история», — сказала девушка, забывшая выключить микрофон. Из-за кадра ей напомнили, что она в прямом эфире, и ведущая продолжила беседу с певцом Хабибом.