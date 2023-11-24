Чумаков появился в образе Киркорова в популярном шоу

Алексей Чумаков, член жюри шоу «Ярче звезд!», откроет новый выпуск выступлением в образе Филиппа Киркорова — до нашумевших и широко обсуждаемых пластических операций и смены имиджа популярного певца.
Участники же проекта, являющегося аналогом популярных программ «Один в один» и «Точь-в-точь!» (с той разницей, что в «Ярче звезд!» в знаменитых артистов перевоплощаются обычные люди), примерят образы Егора Крида, Любови Успенской, Леди Гаги и Эда Ширана.
Кроме того, в новом выпуске ведущей вместо Гарика Мартиросяна станет Дарья Блохина.
Напомним, премьера состоялась в начале октября на ТНТ. Членами жюри, помимо Алексея Чумакова, стали Марина Кравец, Дарья Блохина и Иван Абрамов.
Шоу «Ярче звезд!» выходит в эфир ТНТ каждую субботу в 21.00.