Чумаков появился в образе Киркорова в популярном шоу

Алексей Чумаков в образе Филиппа Киркорова

Алексей Чумаков, член жюри шоу «Ярче звезд!», откроет новый выпуск выступлением в образе Филиппа Киркорова — до нашумевших и широко обсуждаемых пластических операций и смены имиджа популярного певца.

Кроме того, в новом выпуске ведущей вместо Гарика Мартиросяна станет Дарья Блохина.

Напомним, премьера состоялась в начале октября на ТНТ. Членами жюри, помимо Алексея Чумакова, стали Марина Кравец, Дарья Блохина и Иван Абрамов.