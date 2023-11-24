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24 ноября 2023, новость

Чумаков появился в образе Киркорова в популярном шоу

Артист занимает кресло члена жюри в программе «Ярче звезд!»
Алексей Чумаков в образе Филиппа Киркорова
Алексей Чумаков в образе Филиппа Киркорова

Алексей Чумаков, член жюри шоу «Ярче звезд!», откроет новый выпуск выступлением в образе Филиппа Киркорова — до нашумевших и широко обсуждаемых пластических операций и смены имиджа популярного певца.

Участники же проекта, являющегося аналогом популярных программ «Один в один» и «Точь-в-точь!» (с той разницей, что в «Ярче звезд!» в знаменитых артистов перевоплощаются обычные люди), примерят образы Егора КридаЛюбови Успенской, Леди Гаги и Эда Ширана.

Кроме того, в новом выпуске ведущей вместо Гарика Мартиросяна станет Дарья Блохина.

Напомним, премьера  состоялась в начале октября на ТНТ. Членами жюри, помимо Алексея Чумакова, стали Марина Кравец, Дарья Блохина и Иван Абрамов.

Шоу «Ярче звезд!» выходит в эфир ТНТ каждую субботу в 21.00.

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