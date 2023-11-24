Ева Лонгория высказалась о комплексах из-за соцсетей

Ева Лонгория | Источник: Legion-Media.ru

Ева Лонгория в интервью изданию People порассуждала о стандартах красоты и проблемах, связанных с ними. По словам звезды сериала «Отчаянные домохозяйки», в ее юности не было соцсетей, благодаря чему ей удалось избежать проблем с самооценкой, в отличие от многих современных девушек.

«Мне повезло, что я выросла не во времена социальных сетей. У меня никогда не было такого отношения к красоте, с каким, я думаю, вырастают многие юные девушки. Особенно сегодня, под давлением стандартов красоты, сравнений и попыток соответствовать этим часто недосягаемым образам», — призналась 48-летняя актриса.

Она добавила, что в свое время вместо того, чтобы гнаться за навязанными идеалами, вдохновлялась теми, кто был рядом — своей сильной, волевой мамой и сестрами. «Я из семьи независимых и сильных женщин. Мне не нужно было ходить далеко, чтобы найти вдохновение», — рассказала актриса.