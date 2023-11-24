Жена показала Брюса Уиллиса в окружении семьи

Эмма Хемминг, вторая жена Брюса Уиллиса, поделилась новым фото с голливудским актером, на котором он запечатлен в окружении большой семьи. На ужине по случаю Дня благодарения присутствовали бывшая жена звезда «Крепкого орешка», актриса Деми Мур, их три дочери с возлюбленными, а также сама Хемминг и ее две дочери от Уиллиса.
«Я невероятно счастлива оттого, что мне довелось прочувствовать такую любовь! Желаю всем счастливого Дня благодарения!» — подписала снимок супруга актера.
Напомним, в прошлом году семья Брюса Уиллиса сделала заявление об окончании его карьеры из-за проблем со здоровьем. У актера была диагностирована афазия. Это неврологическое расстройство приводит к нарушению речи, а в некоторых случаях влияет на способность человека читать, писать и понимать чужие слова. Позже врачи диагностировали у Уиллиса лобно-височную деменцию. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей.
Ранее младшая дочь актера Талула Уиллис опубликовала трогательные фотографии с отцом.