Жена показала Брюса Уиллиса в окружении семьи

Эмма Хемминг, вторая жена Брюса Уиллиса, поделилась новым фото с голливудским актером, на котором он запечатлен в окружении большой семьи. На ужине по случаю Дня благодарения присутствовали бывшая жена звезда «Крепкого орешка», актриса Деми Мур, их три дочери с возлюбленными, а также сама Хемминг и ее две дочери от Уиллиса.