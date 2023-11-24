Утяшева трогательно поздравила Волю с годовщиной свадьбы

Ляйсан Утяшева опубликовала видео, сделанное из их совместных фото с мужем, шоуменом и ведущим Павлом Волей. 38-летняя гимнастка трогательно поздравила супруга с 11-й годовщиной со дня свадьбы, отметив, что рядом с ним она чувствует себя самой счастливой в мире.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239785&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Более 11 лет назад ты стал взрослым и сделал мне предложение, от которого я не смогла отказаться. А я стала маленькой и забралась к тебе на ручки… Говорят, двум сильным тяжело быть вместе? Пусть говорят… А я могу сказать, что с каждым годом все интереснее это путешествие под названием мы… Пашка, люблю тебя!» — написала в соцсетях Утяшева.

Воля, в свою очередь, тоже обратился к любимой жене: «Мои лучшие годы. Полные любви, счастья, громкого смеха, невероятных путешествий, сногсшибательных сюрпризов, теплых тихих вечеров и страстных ночей. Годы откровений, помощи, советов, поддержки. <…> Я тебя люблю. Полетели дальше».