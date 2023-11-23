В Сочи пройдет новый международный кинофестиваль «КиноБраво»

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В Сочи будет проходить новый международный кинофестиваль «КиноБраво». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Проводиться киносмотр будет с 27 мая по 2 июня 2024 года. В программу, рассказывают организаторы, войдут лучшие зрительские фильмы из стран БРИКС и государств-партнеров, в жюри войдут эксперты с мировым именем.

Для сочинцев и гостей города организуют премьерные сеансы, мастер-классы известных актеров и режиссеров, также в рамках фестиваля запланированы ретроспективы зарубежных фильмов и концерты российских музыкантов.

Вход на все мероприятия будет бесплатным.

Фестивальный центр смотра разместится в Красной Поляне: здесь пройдут светские мероприятия и встречи для представителей индустрии из более чем двух десятков стран мира, а также питчинги и презентации перспективных проектов.

Организаторы планируют в будущем объединить на «КиноБраво» десятки стран БРИКС и Глобального Юга.