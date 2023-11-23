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23 ноября 2023, новость

Стало известно, сколько зарабатывает Галкин на корпоративах

Сообщается, что, помимо гонорара, артист просит заказчика оплатить перелет бизнес-классом
Максим Галкин
Максим Галкин | Источник: PersonaStars

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) зарабатывает на частных корпоративах $100 тыс. (примерно 8,8 млн рублей по нынешнему курсу. — Ред.). Об этом сообщает «СтарХит».

Издание подчеркивает, что комик также просит заказчика оплатить звезде и его команде перелет бизнес-классом и покрыть все расходы на месте проведения мероприятия.

В октябре 2023 года Галкин покинул Израиль и прилетел на Кипр в рамках своего гастрольного тура. Он добавил, что в скором времени выступит в Европе, где у него будут встречи со зрителями в Польше, Молдавии и Британии. В ноябре юморист объявил о переносе концертного тура по Израилю из-за военного конфликта страны с ХАМАС.

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на свой источник сообщал, что Пугачева может вернуться на сцену на время новогодних праздников. При этом выступать артистка планирует на Кипре и в Дубае.

По данным канала, за свои выступления Пугачева может получать до $500 тысяч, что на $150 тысяч дороже, чем в 2020 году. Источники отметили, что в сумму гонорара не входят расходы на проживание, транспорт, а также соблюдение условий райдера.

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