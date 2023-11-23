Стало известно, сколько зарабатывает Галкин на корпоративах

Максим Галкин | Источник: PersonaStars

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) зарабатывает на частных корпоративах $100 тыс. (примерно 8,8 млн рублей по нынешнему курсу. — Ред.). Об этом сообщает «СтарХит».

Издание подчеркивает, что комик также просит заказчика оплатить звезде и его команде перелет бизнес-классом и покрыть все расходы на месте проведения мероприятия.

В октябре 2023 года Галкин покинул Израиль и прилетел на Кипр в рамках своего гастрольного тура. Он добавил, что в скором времени выступит в Европе, где у него будут встречи со зрителями в Польше, Молдавии и Британии. В ноябре юморист объявил о переносе концертного тура по Израилю из-за военного конфликта страны с ХАМАС.

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на свой источник сообщал, что Пугачева может вернуться на сцену на время новогодних праздников. При этом выступать артистка планирует на Кипре и в Дубае.