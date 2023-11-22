Стало известно, кто сыграет соседей Букиных в продолжении «Счастливы вместе»

Актеры Максим Лагашкин и Екатерина Стулова сыграют женатую пару соседей семьи Букиных в продолжении знаменитого ситкома « Счастливы вместе ». Об этом сообщается в пресс-службе сериала. Стоит отметить, что в жизни актеры тоже являются супругами.

«Моя героиня такая манерная, ходит по дому на каблуках, женственная. Юмор в сериале строится на том, что Букины и их новые соседи находятся в разных социальных позициях; Букины остаются Букиными – вечно хитрят, а наши с Максимом герои от этого страдают, но в обиду себя не дают», — сказала Стулова.