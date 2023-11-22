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22 ноября 2023, новостьСъемки

Стало известно, кто сыграет соседей Букиных в продолжении «Счастливы вместе»

Сериал «Букины» выйдет на российские экраны в декабре
6
фотографий
6
фотографий

Актеры Максим Лагашкин и Екатерина Стулова сыграют женатую пару соседей семьи Букиных в продолжении знаменитого ситкома «Счастливы вместе». Об этом сообщается в пресс-службе сериала. Стоит отметить, что в жизни актеры тоже являются супругами.

Проект «Букины» появится на российских экранах 18 декабря 2023 года.

«Моя героиня такая манерная, ходит по дому на каблуках, женственная. Юмор в сериале строится на том, что Букины и их новые соседи находятся в разных социальных позициях; Букины остаются Букиными – вечно хитрят, а наши с Максимом герои от этого страдают, но в обиду себя не дают», — сказала Стулова.

По имеющимся данным, новые соседи Букиных работают стоматологами и несколько отличаются от полюбившихся зрителям Лены и Толика Полено.

5 июля стало известно, что выйдет продолжение ситкома «Счастливы вместе» — «Букины». К своим ролям вернутся Виктор ЛогиновНаталья БочкареваДарья Сагалова и Александр Якин. Производством проекта занимается кинокомпания братьев Андреасян. В сезоне ожидается 10 серий длительностью 24 минуты.

Ранее сообщалось, что Тимур Батрутдинов сыграет стриптизера-антагониста в сериале «Букины».

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