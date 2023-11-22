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22 ноября 2023, новость

«Черное зеркало» продлили еще на один сезон

Производство запустят в конце этого года
Кадр из сериала «Черное зеркало», эпизод «Я скоро вернусь»
Кадр из сериала «Черное зеркало», эпизод «Я скоро вернусь»

Стриминговый сервис Netflix выпустит седьмой сезон британского сериала «Черное зеркало». Об этом сообщает Variety.

Сообщается, что производство нового сезона запустят в конце этого года. На данный момент детали сюжета не раскрываются, информации о кастинге также нет.

Отметим, что предыдущий, шестой сезон стартовал спустя четыре года после выхода пятого. Столь внушительный перерыв связан с переездом сериала на платформу Netflix, которая купила права в 2019-м. 

Ранее шоураннер «Черного зеркала» Чарли Брукер попросил искусственный интеллект (ИИ) написать сценарий для одного из эпизодов сериала и разочаровался.

«Черное зеркало» — британский научно-фантастический сериал, который рассказывает о влиянии технологий на людей. В каждой серии фигурируют разные персонажи, а сюжеты не связаны между собой. Их объединяют черный юмор, сатирический тон и тема — недостатки современного общества, не учитывающего возможных последствий использования технологий.

Первая серия вышла 4 декабря 2011 года. За время выхода фантастического сериала часть его сюжетов так или иначе стала реальностью, как, например, система социального рейтинга, чат с умершим человеком или роботы-пчелы.

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