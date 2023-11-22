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22 ноября 2023, новость

Сериал с Рэдклиффом и Бушеми решили закрыть

«Чудотворцев» не стали продлевать после четвертого сезона
Чудотворцы
Чудотворцы

Телеканал TBS решил не продлевать комедийный сериал «Чудотворцы» на пятый сезон. Об этом пишет TVline.

Четвертый сезон показали в эфире 28 августа, а первый сезон вышел еще в 2018 году. На протяжении всего времени существования сериала главные роли в нем играли актеры Стив БушемиДэниэл Рэдклифф, Джеральдин Вишванатан, Каран Сони, Джон Басс и другие артисты.

Каждый сезон проходил в определенном сеттинге — второй сезон рассказывал о Средневековье, а третий — о Диком Западе. На сайте — агрегаторе кинорецензий Rotten Tomatoes сериал имеет 84% положительных рецензий критиков и 81% положительных отзывов зрителей.

Ранее стало известно, что Дэниэл Рэдклифф снимет фильм о пострадавшем на съемках «Гарри Поттера» дублере.

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Дэниэл Рэдклифф
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Чудотворцы
Чудотворцы
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Рэдклифф снимет фильм о пострадавшем на съемках «Гарри Поттера» дублере
Стив Бушеми
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