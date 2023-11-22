Сериал с Рэдклиффом и Бушеми решили закрыть

Чудотворцы

Телеканал TBS решил не продлевать комедийный сериал «Чудотворцы» на пятый сезон. Об этом пишет TVline.

Четвертый сезон показали в эфире 28 августа, а первый сезон вышел еще в 2018 году. На протяжении всего времени существования сериала главные роли в нем играли актеры Стив Бушеми, Дэниэл Рэдклифф, Джеральдин Вишванатан, Каран Сони, Джон Басс и другие артисты.

Каждый сезон проходил в определенном сеттинге — второй сезон рассказывал о Средневековье, а третий — о Диком Западе. На сайте — агрегаторе кинорецензий Rotten Tomatoes сериал имеет 84% положительных рецензий критиков и 81% положительных отзывов зрителей.