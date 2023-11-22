У сериала «Не родись красивой» выйдет продолжение

Сериал «Не родись красивой» получит продолжение. Об этом рассказал главный режиссер телеканала СТС Антон Федотов. Его слова приводит «Газета.Ru».
«Мы решили сделать продолжение легендарного сериала "Не родись красивой"», — заявил он. При этом Федотов не стал раскрывать подробности сюжета сиквела.
Отмечается, что вероятность того, что актриса Нелли Уварова снимется в продолжении сериала, не исключается. Иллюстрацию именно с ее персонажем — Катей Пушкаревой — представили на презентации проекта.
Дата выхода сериала не экраны пока не называется.
Напомним, что ранее на телеканале СТС вышло продолжение сериала «Папины дочки». «Папины дочки. Новые» состоят из 20 серий продолжительностью по 24 минуты.