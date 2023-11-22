У сериала «Не родись красивой» выйдет продолжение

Кадр из сериала «Не родись красивой»

Сериал «Не родись красивой» получит продолжение. Об этом рассказал главный режиссер телеканала СТС Антон Федотов. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Мы решили сделать продолжение легендарного сериала "Не родись красивой"», — заявил он. При этом Федотов не стал раскрывать подробности сюжета сиквела.

Отмечается, что вероятность того, что актриса Нелли Уварова снимется в продолжении сериала, не исключается. Иллюстрацию именно с ее персонажем — Катей Пушкаревой — представили на презентации проекта.

<div id="vk_post_-48064554_30134"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_30134", -48064554, 30134, '0cp7nx3s2m7bN-lmbe03M1CU9rA'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Дата выхода сериала не экраны пока не называется.