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21 ноября 2023, новость

Семен Трескунов рассказал о жизни в Испании и смене имени

Звезда «Ивановых-Ивановых» сообщил, что сменил имя «из прагматических соображений»
Семен Трескунов
Семен Трескунов

Актер Семен Трескунов, наиболее известный по ролям в сериале «Ивановы-Ивановы» и фильмах «Призрак», «Хороший мальчик» и «Родные», рассказал в интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом), как сменил имя после эмиграции. Актер заявил, что теперь его зовут Сэм.

«Сделал это чисто из прагматичных соображений. Мне в целом нравится такая вариация имени, она интернациональная, короткая и фонетически легче произносится, нежели Семен», — пояснил Трескунов.

По словам артиста, с ним даже произошел казус из-за его русского имени, которое на английском языке переводится как «семя».

24-летний актер добавил, что переехал с супругой в Испанию в апреле 2022 года. Сейчас Трескунов пытается найти работу и ходит на курсы по испанскому языку. Артист уточнил, что живет на сбережения, которые удалось накопить в Москве.

«Когда мне исполнилось 18 лет, мы с отцом купили мне 308-й Peugeot на механике за 500 тысяч рублей. Я на нем ездил по Москве. Сейчас продал его, чтобы вернуть эти деньги, потому что нужно было. Все эти деньги ушли на оплату курсов, на юристов, на билеты», — рассказал Трескунов.

7.0
Призрак
2015/Россия6+комедиясемейныйфантастика
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