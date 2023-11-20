75-летний Владимир Носик ответил на слухи о госпитализации

Владимир Носик | Источник: Legion-Media.ru

Актер Владимир Носик опроверг в беседе с RT слухи о госпитализации.

Носик назвал эту информацию ложной. По словам артиста, он находится дома и с ним все в порядке.

20 ноября в СМИ сообщалось, что Носика госпитализировали с травмой головы. По данным mk.ru, 75-летний народный артист России якобы упал и ударился головой об асфальт, «скорую» ему вызвала случайная прохожая. Травму он якобы получил на Васильевской улице неподалеку от дома, где проживает.