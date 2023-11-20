СМИ: актера Владимира Носика госпитализировали в Москве

Советского и российского актера Владимира Носика госпитализировали с травмой головы 19 ноября. Об этом сообщает mk.ru.
Издание утверждает, что 75-летний народный артист России упал и ударился головой об асфальт, «скорую» ему вызвала случайная прохожая. Травму он получил на Васильевской улице неподалеку от дома, где проживает.
«Я проходила мимо и увидела, что у магазина стоит пожилой мужчина. Он был весь в крови. Сказал, что из-за собственной неосторожности упал. Я с помощью подручных средств оказала ему первую медицинскую помощь и предложила вызвать неотложку», — рассказала прохожая.
Актера госпитализировали в ГКБ имени Боткина с открытой травмой головы. У Носика сильно рассечена бровь, кроме того, врачи подозревают у него сотрясение мозга.
Позднее сам артист опроверг информацию о госпитализации, сообщив, что он находится дома.
Владимир Носик с 1995 года работает в Государственном академическом Малом театре России. Кинозрителям известен по фильмам «Самая обаятельная и привлекательная», «Гостья из будущего» и др.