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20 ноября 2023, новость

СМИ: актера Владимира Носика госпитализировали в Москве

Артист попал в больницу с травмой головы после падения на улице
Владимир Носик
Владимир Носик | Источник: PersonaStars

Советского и российского актера Владимира Носика госпитализировали с травмой головы 19 ноября. Об этом сообщает mk.ru.

Издание утверждает, что 75-летний народный артист России упал и ударился головой об асфальт, «скорую» ему вызвала случайная прохожая. Травму он получил на Васильевской улице неподалеку от дома, где проживает.

«Я проходила мимо и увидела, что у магазина стоит пожилой мужчина. Он был весь в крови. Сказал, что из-за собственной неосторожности упал. Я с помощью подручных средств оказала ему первую медицинскую помощь и предложила вызвать неотложку», — рассказала прохожая.

Актера госпитализировали в ГКБ имени Боткина с открытой травмой головы. У Носика сильно рассечена бровь, кроме того, врачи подозревают у него сотрясение мозга.

Позднее сам артист опроверг информацию о госпитализации, сообщив, что он находится дома.

Владимир Носик с 1995 года работает в Государственном академическом Малом театре России. Кинозрителям известен по фильмам «Самая обаятельная и привлекательная», «Гостья из будущего» и др.

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