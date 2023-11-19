Александр Петров вспомнил о своем самом лучшем подарке на Новый год

Актер Александр Петров назвал в беседе с «Пятым каналом» видеокамеру своим лучшим подарком на Новый год.
Петров отметил, что ему подарили этот подарок в школьные годы. По словам звезды, его родители потратили на него последние деньги.
«Это было круто. Я потом много снимал, весь Новый год с друзьями, поэтому маме с папой, конечно, большое за это спасибо», — поделился артист.
15 сентября Петров женился и выложил фото с регистрации брака. Артист рассказывал, что познакомился с возлюбленной случайно на улице. Его супруга Виктория Антонова работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК).
Ранее Александр Петров появился с женой на премьере своего нового фильма «Дворец» режиссера Романа Полански.