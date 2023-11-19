Наверх
19 ноября 2023, новость

Александр Петров вспомнил о своем самом лучшем подарке на Новый год

Актер рассказал, что родители подарили ему камеру на последние деньги
Александр Петров
Александр Петров

Актер Александр Петров назвал в беседе с «Пятым каналом» видеокамеру своим лучшим подарком на Новый год.

Петров отметил, что ему подарили этот подарок в школьные годы. По словам звезды, его родители потратили на него последние деньги.

«Это было круто. Я потом много снимал, весь Новый год с друзьями, поэтому маме с папой, конечно, большое за это спасибо», — поделился артист.

15 сентября Петров женился и выложил фото с регистрации брака. Артист рассказывал, что познакомился с возлюбленной случайно на улице. Его супруга Виктория Антонова работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК).

Ранее Александр Петров появился с женой на премьере своего нового фильма «Дворец» режиссера Романа Полански

Поделиться с друзьями!
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Триггер. Фильм»
Триггер. Фильм
Трейлер
Артур — ты король
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Что, если?..» (2 сезон)
Что, если?..
Трейлер (2 сезон, англ.)
Кадр из фильма «Моя жена – киллер»
Моя жена – киллер
Дублированный трейлер
Кадр из мультфильма «Побег из курятника 2»
Побег из курятника 2
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Мадам Паутина»
Мадам Паутина
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Стальная хватка»
Стальная хватка
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Цербер»
Цербер
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь