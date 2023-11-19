Александр Петров вспомнил о своем самом лучшем подарке на Новый год

Александр Петров

Актер Александр Петров назвал в беседе с «Пятым каналом» видеокамеру своим лучшим подарком на Новый год.

Петров отметил, что ему подарили этот подарок в школьные годы. По словам звезды, его родители потратили на него последние деньги.

«Это было круто. Я потом много снимал, весь Новый год с друзьями, поэтому маме с папой, конечно, большое за это спасибо», — поделился артист.