«По щучьему велению» стал восьмым отечественным фильмом, собравшим 2 млрд рублей

Фильм « По щучьему велению » собрал 2 млрд рублей в отечественном прокате за 25 дней. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Сейчас кассовые сборы картины составляют 2 000 556 744 рублей, согласно данным ЕАИС. Сюда входят также деньги от предпродаж билетов на ближайшие дни.

Премьера сказки «По щучьему велению» состоялась 26 октября. По ее сюжету простак Емеля случайно вытаскивает из реки волшебную щуку, которая готова исполнить три его желания. Два желания он тратит впустую, а третье сохраняет. Когда Емеля влюбляется в царевну Анфису, щука, обернувшаяся в девушку Василису, помогает ему добиться руки девушки.