Наверх
19 ноября 2023, новость

Муж Ольги Арнтгольц не может работать в кино с ее родственниками

Режиссер Дмитрий Петрунь признался, что не может работать со своей женой
Ольга Арнтгольц, Татьяна Арнтгольц
Ольга Арнтгольц, Татьяна Арнтгольц | Источник: PersonaStars

Режиссер Дмитрий Петрунь признался в беседе с «Мослетной», что не умеет работать в кино со своими родственниками.

«У меня были попытки, но неудачные. Вот когда Ольга Арнтгольц не была моей женой, у нас случился интересный проект. Причем невозможность работать с родственниками распространяется не только на мою жену Ольгу Арнтгольц и ее сестру Татьяну, но и на мужа Татьяны — Марка Богатырева», — заявил создатель «Раневской».

По словам постановщика, на съемках он подсознательно ограничивает себя в поведении с родственниками — не может требовать как режиссер от них столько же, сколько от остальных артистов.

«Ну, не могу я быть жестоким по отношению ни к Ольге, ни к ее сестре, ни к Марку! И не готов я жертвовать отношениями со своими родственниками из-за работы», — отметил кинематографист.

Актриса Ольга Арнтгольц была замужем с 2009 по 2015 год за актером Вахтангом Беридзе, в этом браке артистка родила дочь Анну. В том же 2015-м начался роман Арнтгольц с режиссером Дмитрий Петрунем — они познакомились на съемках сериала «Офицерские жены». Через год актриса родила сына Акима от Петруня, а в 2021 году у пары появился второй ребенок Лев.

Ранее актриса Юлия Пересильд поддержала своего возлюбленного, актера Михаила Тройника, на премьере фильма «Папаша в бегах».

Поделиться с друзьями!
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Триггер. Фильм»
Триггер. Фильм
Трейлер
Артур — ты король
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Что, если?..» (2 сезон)
Что, если?..
Трейлер (2 сезон, англ.)
Кадр из фильма «Моя жена – киллер»
Моя жена – киллер
Дублированный трейлер
Кадр из мультфильма «Побег из курятника 2»
Побег из курятника 2
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Мадам Паутина»
Мадам Паутина
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Стальная хватка»
Стальная хватка
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Цербер»
Цербер
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь