Учитель считает, что сценарное дело в России нуждается в своем «среднем классе»

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Большой объем новых кинопроектов в России провоцирует нехватку качественных идей. Для улучшения сценариев фильмов и сериалов необходимо создание профессионального «среднего класса» среди сценаристов, считает народный артист России, режиссер Алексей Учитель.
«Сейчас огромное количество продукции: и платформы, которые делают собственный сериальный контент, и то, что делают в Фонде кино и Министерстве культуры. И дело не в том, что мы не можем получить пять-десять очень талантливых сценаристов, они и сегодня уже есть. Говорят, что должен существовать средний класс, такой средний класс должен быть и в сценарном деле. Это в хорошем смысле ремесленники, которые знают профессионально свое дело, и таких нам не хватает. Конечно, если бы талантливых и оригинальных сценаристов было бы 100 человек, никто бы от них не отказался, но сегодня с этим очень трудно», — сказал он в студии ТАСС в Координационном центре правительства на международной выставке-форуме «Россия».
На дефицит идей качественных сценариев, от которых зависит конечный результат проектов, указывают все ведущие продюсеры и киностудии, добавил Учитель. «Мы сейчас идем по уникальному пути, нужно много продукции, много разного жанра и подхода. Удержать потенциального зрителя и прибавлять его, конечно, можно только за счет потрясающих идей и их воплощений», — сказал режиссер.
Постановщик также затронул тему искусственного интеллекта в кинематографе, высказавшись за разумное применение нейросетей. По его мнению, для редактирования сценариев, подбора объектов и предварительных набросков искусственный интеллект является подспорьем. Однако использование дипфейк-технологий при съемках фильмов и сериалов Учитель допускает лишь в тех случаях, «когда это драматургически обосновано».
Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.
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