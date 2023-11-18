Учитель считает, что сценарное дело в России нуждается в своем «среднем классе»

«Сейчас огромное количество продукции: и платформы, которые делают собственный сериальный контент, и то, что делают в Фонде кино и Министерстве культуры. И дело не в том, что мы не можем получить пять-десять очень талантливых сценаристов, они и сегодня уже есть. Говорят, что должен существовать средний класс, такой средний класс должен быть и в сценарном деле. Это в хорошем смысле ремесленники, которые знают профессионально свое дело, и таких нам не хватает. Конечно, если бы талантливых и оригинальных сценаристов было бы 100 человек, никто бы от них не отказался, но сегодня с этим очень трудно», — сказал он в студии ТАСС в Координационном центре правительства на международной выставке-форуме «Россия».