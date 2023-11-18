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18 ноября 2023, новость

Екатерина Волкова вспомнила о работе с Клюевым в «Ворониных»

Актриса назвала Бориса Клюева щедрым партнером на съемках
Екатерина Волкова
Екатерина Волкова | Источник: Алексей Молчановский

Актриса Екатерина Волкова вспомнила, как ее старший коллега Борис Клюев помогал ей на съемках «Ворониных». Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу «Света вокруг света».

«Мы встретились на читке, и он сказал: “Ну что, попала, Волкова?”. Он — щедрый партнер. Когда сцена не получалась, Клюев не говорил: “Господи, кто мне попался”. Он просил подойти и на ушко аккуратненько предлагал варианты, сцена получалась. Борис Владимирович подмигивал», — вспомнила Волкова.

По словам актрисы, Клюев давал свои советы аккуратно и незаметно, никогда не выпячивая свои заслуги. По словам актрисы, ее коллега работал до последнего дня своей жизни. Когда Клюева не стало, Волкова узнала, что актер лично помогал с оплатой обучения некоторым студентам, которых считал талантливыми.

Ранее Екатерина Волкова призналась, что без перепадов настроения невозможна счастливая семейная жизнь.

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