Шэрон Стоун назвала съемки в «Основном инстинкте» пугающими

«Мне пришлось бросить вызов самой себе, и это было страшное путешествие. Но когда решаешься, выходишь из этого опыта с невероятным чувством уверенности в себе, потому что познакомилась с собой, теми частями, которые никогда и не думала исследовать, страшными, темными, тревожными», — сказала 65-летняя звезда, сравнив этот опыт со взглядом в темное зеркало.