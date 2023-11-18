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18 ноября 2023, новость

Шэрон Стоун назвала съемки в «Основном инстинкте» пугающими

Актриса призналась, что съёмки в триллере стали для нее «страшным путешествием»
Кадр из фильма «Основной инстинкт»
Кадр из фильма «Основной инстинкт» | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Шэрон Стоун на фестивале VultureFest рассказала о съемках в эротическом триллере «Основной инстинкт» (1992) и возрождении интереса к фильмам этого жанра. Ее цитирует издание People.

По словам Стоун, съемки она может назвать пугающими.

«Мне пришлось бросить вызов самой себе, и это было страшное путешествие. Но когда решаешься, выходишь из этого опыта с невероятным чувством уверенности в себе, потому что познакомилась с собой, теми частями, которые никогда и не думала исследовать, страшными, темными, тревожными», — сказала 65-летняя звезда, сравнив этот опыт со взглядом в темное зеркало.

Недавно Шэрон Стоун призналась, что ей нужно спать по восемь часов в день без перерывов, чтобы не допустить второго инсульта.

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