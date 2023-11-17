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17 ноября 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Дочь Джонни Деппа разочаровала фанатов откровенными фото

Поклонники раскритиковали образ Лили-Роуз Депп

Франко-американская актриса и модель Лили-Роуз Депп показала серию откровенных фото и разочаровала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились в ее блоге в социальной сети.

Лили-Роуз Депп, фото: соцсети
Лили-Роуз Депп, фото: соцсети

24-летняя дочь американского актера Джонни Деппа и французской певицы и актрисы Ванессы Паради поделилась серией снимков, на которых она запечатлена в прозрачной кофте, кружевных трусах, белых гольфах и остроносых золотистых туфлях с открытой пяткой. Также девушка повязала на талию мини-юбку, оформленную оборками. На размещенных кадрах видно, что знаменитость отказалась от бюстгальтера.

Поклонники не оценили внешний вид звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Твои родители, должно быть, очень тобой гордятся», «Кто-нибудь, пожалуйста, дайте ей немного еды». «Твоему отцу неловко за тебя», «Пожалуйста, оденься», «Прости, но эти фото выглядят ужасно», — высказывались они.

Ранее стало известно, что скандальный сериал «Кумир» с Лили-Роуз Депп, который изобилует откровенными сценами, решили закрыть после первого сезона.

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