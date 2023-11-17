Брутян после родов вернулась на сцену в спектакле с Прилучным

На днях актриса Зепюр Брутян порадовала поклонников долгожданной новостью — она возвращается к работе. Впервые после родов супруга Павла Прилучного вышла на сцену театра, вместе с мужем она сыграла в постановке «Взрослые игры».
В личном блоге Зепюр поделилась эмоциями от первого за долгое время выступления.
«Очень скучала по работе. Вчера, отыграв спектакль "Взрослые игры", я получила огромное удовольствие, зарядилась энергией от зрителей и была очень рада видеть всех своих коллег. Спасибо вам за теплый прием», — обратилась Брутян к подписчикам в своем блоге, которые поддержали ее в ответ.
Ранее стало известно, что Зелюр Брутян и Павел Прилучный провели короткий отпуск в Дубае.
Напомним, Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу в 2022 году, а весной 2023 года у них родился сын Микаэль.