Мужчина набил на лбу татуировку в честь Шрэка

Мастер студии Heritage Уилл Томсон из Брайтона, Англия, сделал клиенту Гарри Брауну тату на лбу в честь мультипликационного героя Шрэка и раскрыл причину его поступка. Соответствующее видео появилось в TikTok-аккаунте специалиста.
На размещенных кадрах видно, как татуировщик набивает на коже 25-летнего мужчины слово «Шрэк» (Shrek) крупными буквами. При этом к первой букве он пририсовывает уши как у соответствующего персонажа.
Томсон отметил, что клиент остался доволен его работой, и объяснил решение Брауна нанести подобную надпись. «Когда я спросил Гарри, зачем ему нужна такая татуировка, он ответил: "Шрэк — это любовь, Шрэк — это жизнь". Никогда не видел более счастливого человека», — заявил автор видео, пишет The Sun.
Напомним, что мультфильм «Шрэк» стал национальным достоянием США, попав в Национальный реестр фильмов в Библиотеке Конгресса.