Мужчина набил на лбу татуировку в честь Шрэка

Мастер студии Heritage Уилл Томсон из Брайтона, Англия, сделал клиенту Гарри Брауну тату на лбу в честь мультипликационного героя Шрэка и раскрыл причину его поступка. Соответствующее видео появилось в TikTok-аккаунте специалиста.

На размещенных кадрах видно, как татуировщик набивает на коже 25-летнего мужчины слово «Шрэк» (Shrek) крупными буквами. При этом к первой букве он пририсовывает уши как у соответствующего персонажа.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239771&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Томсон отметил, что клиент остался доволен его работой, и объяснил решение Брауна нанести подобную надпись. «Когда я спросил Гарри, зачем ему нужна такая татуировка, он ответил: "Шрэк — это любовь, Шрэк — это жизнь". Никогда не видел более счастливого человека», — заявил автор видео, пишет The Sun.