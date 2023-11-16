PROсмотрено: разбираем фильм «Барби» в первом выпуске шоу Кино Mail.ru

Что мы сделали? Взяли четырех популярных киноблогеров, худрука киношколы, сценариста одного из самых громких отечественных сериалов последних лет, посадили их в комнате перед телевизором и заставили посмотреть нашумевший фильм 2023 года «Барби»! Что из этого вышло? Минимум четыре неожиданных трактовки, куча интересных наблюдений и жаркий спор на тему «обязана ли женщина рожать?»