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16 ноября 2023, новостьPROсмотрено

PROсмотрено: разбираем фильм «Барби» в первом выпуске шоу Кино Mail.ru

Смотрите новое ток-шоу о кино с участием популярных блогеров Cut The Crap, Mental, Anoir, «Эпизоды» и представителей киноиндустрии

Что мы сделали? Взяли четырех популярных киноблогеров, худрука киношколы, сценариста одного из самых громких отечественных сериалов последних лет, посадили их в комнате перед телевизором и заставили посмотреть нашумевший фильм 2023 года «Барби»! Что из этого вышло? Минимум четыре неожиданных трактовки, куча интересных наблюдений и жаркий спор на тему «обязана ли женщина рожать?»

Встречайте первый выпуск шоу-подкаста «PROсмотрено» от Кино Mail.ru и VK Creative и подключайтесь к дискуссии в нашем сообществе.

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