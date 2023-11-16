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16 ноября 2023, новость

Милош Бикович высказался об отмене русской культуры

Звезда «Холопа» заявил, что Россия стоит у истоков актерского мастерства
Милош Бикович
Милош Бикович | Источник: PersonaStars

Сербский актер Милош Бикович признался в беседе с телеканалом «Звезда», что не понимает отмену русской культуры.

Бикович назвал культуру мостиком, связывающим народы. По мнению актера, при его сжигании теряется надежда на диалог.

«А диалог — это общение, в котором мы должны хоть как-то дойти до некоего общего понимания, что такое реальность», — поделился артист.

Бикович отметил, что знал о российской литературе и кинематографе еще во время проживания в Сербии. По его мнению, Россия стоит у истоков современного актерского мастерства. Он объяснил, что в институте их обучали российской и английской актерским школам. Звезда рассказал, что современная актерская игра составляет микс этих двух направлений.

«Источники современного актерского мастерства находятся именно в России», — отметил Бикович.

Милош Бикович родился в столице Сербии Белграде. После школы он окончил Белградский университет искусств. В 2004-м артист дебютировал в кино в картине «Доллары приходят». В его фильмографии более 50 работ. Среди них такие проекты, как «Вызов», «Балканский ветер», «Отель Элеон», «Холоп».

Ранее Милош Бикович поделился эмоциями от будущего отцовства.

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