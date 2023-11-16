19-летняя звезда «Очень странных дел» удивила откровенным образом

Британская актриса, модель и продюсер Милли Бобби Браун показала фото в ультракоротком наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсетях.

Милли Бобби Браун, фото: соцсети

19-летняя звезда сериала «Очень странные дела» предстала перед камерой в ультракороткой джинсовой юбке темно-синего оттенка, которую сочетала с обнажающим живот черным кроп-топом и кожаной курткой. Она распустила волосы и подвела верхние и нижние веки черным цветом.

Поклонники восхитились внешним видом знаменитости в комментариях. «Ты такая красавица», «Милая», «Прекрасная и элегантная», «Очень нравится твой стиль», «Отличный наряд», — заявили юзеры.