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16 ноября 2023, новость

19-летняя звезда «Очень странных дел» удивила откровенным образом

Поклонники восхитились необычным образом Милли Бобби Браун

Британская актриса, модель и продюсер Милли Бобби Браун показала фото в ультракоротком наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсетях.

Милли Бобби Браун, фото: соцсети
Милли Бобби Браун, фото: соцсети

19-летняя звезда сериала «Очень странные дела» предстала перед камерой в ультракороткой джинсовой юбке темно-синего оттенка, которую сочетала с обнажающим живот черным кроп-топом и кожаной курткой. Она распустила волосы и подвела верхние и нижние веки черным цветом.

Поклонники восхитились внешним видом знаменитости в комментариях. «Ты такая красавица», «Милая», «Прекрасная и элегантная», «Очень нравится твой стиль», «Отличный наряд», — заявили юзеры.

Ранее стало известно, что продюсер «Очень странных дел» опроверг слухи об омоложении актеров в финале.

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