Джимми Киммел в четвертый раз станет ведущим церемонии вручения премии «Оскар»

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Комик Джимми Киммел станет ведущим 96-й церемонии вручения кинопремии «Оскар». «Оскар 2024» пройдет 10 марта 2024 года. Об этом в среду сообщило агентство Associated Press со ссылкой на Американскую академию кинематографических искусств и наук.

«Я всегда мечтал провести церемонию вручения “Оскара” ровно четыре раза», — приводит агентство слова Киммела.

«Джимми зарекомендовал себя как один из величайших ведущих церемонии вручения “Оскара” всех времен благодаря своему идеальному сочетанию человечности и юмора», — заявили исполнительные продюсеры предстоящей церемонии Радж Капур и Кэти Маллан.

Американская академия кинематографических искусств и наук отметила, что прошлогодняя трансляция награждения с Киммелом собрала рекордные с 2020 года 18,7 млн зрителей.