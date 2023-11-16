Выяснились новые подробности скандала с Деревянко и криптовалютой

По его данным, речь идет о мошенничестве в особо крупных размерах. Утверждается, что пострадавший — 38-летний директор полиграфической фирмы Сергей Николенко. Он рассказал, что в период с сентября 2022-го по май 2023 года заключил с Деревянко и Григорием Мулузяном договор займа на сумму более одного миллиона рублей. После он обнаружил, что обстоятельства по договору не выполняются, деньги при этом так и не были возвращены. Сначала предприниматель подал гражданский иск на Деревянко, теперь — инициировал доследственную проверку по данному факту.