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16 ноября 2023, новость

Выяснились новые подробности скандала с Деревянко и криптовалютой

«МК»: в деле о мошенничестве нашлось шестеро пострадавших
Павел Деревянко
Павел Деревянко

Уголовное дело возбуждено по факту заявления предпринимателя в полицию на известного актера Павла Деревянко. Новые подробности скандала с артистом и криптовалютой выяснило издание mk.ru.

По его данным, речь идет о мошенничестве в особо крупных размерах. Утверждается, что пострадавший — 38-летний директор полиграфической фирмы Сергей Николенко. Он рассказал, что в период с сентября 2022-го по май 2023 года заключил с Деревянко и Григорием Мулузяном договор займа на сумму более одного миллиона рублей. После он обнаружил, что обстоятельства по договору не выполняются, деньги при этом так и не были возвращены. Сначала предприниматель подал гражданский иск на Деревянко, теперь — инициировал доследственную проверку по данному факту.

Деревянко и Мулузян, уточняет издание, занимались заработком с помощью вложений в криптовалюту, вкладывая деньги в рублях и возвращая их с прибылью. При этом Деревянко сагитировал вложиться в криптовалюту шестерых друзей, в том числе актера Артема Ткаченко и бизнесмена Николенко. Сумма пропавших денег составила около 45 млн рублей.

Ранее стало известно, что Павла Деревянко обвинили в мошенничестве

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