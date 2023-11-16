Дочь Брюса Уиллиса показала трогательные фото с отцом

Брюс Уиллис с дочерью Талулой

Младшая дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Талула показала трогательные фото с отцом, в том числе сделанные до болезни актера. Их она опубликовала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На снимках она проводит время с отцом — гуляет с ним, смеется, держит его за руку.

«Эти фотографии сейчас такие крутые. Люблю тебя всем чертовым сердцем и так горжусь быть твоей Талулой Белль Брюс Уиллис», — написала 29-летняя девушка.

Брюс Уиллис с дочерью Талулой

В феврале 2023 года семья звезды «Крепкого орешка» выпустила заявление о том, что его первоначальный диагноз — афазия — оказался неточным, и у актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей.

Накануне жена актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг рассказала о чувстве вины за свою обеспеченность.