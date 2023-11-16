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16 ноября 2023, новость

Дочь Брюса Уиллиса показала трогательные фото с отцом

Талула Уиллис опубликовала несколько снимков, в том числе сделанных до болезни актера
Брюс Уиллис с дочерью Талулой
Брюс Уиллис с дочерью Талулой

Младшая дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Талула показала трогательные фото с отцом, в том числе сделанные до болезни актера. Их она опубликовала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На снимках она проводит время с отцом — гуляет с ним, смеется, держит его за руку.

«Эти фотографии сейчас такие крутые. Люблю тебя всем чертовым сердцем и так горжусь быть твоей Талулой Белль Брюс Уиллис», — написала 29-летняя девушка.

Брюс Уиллис с дочерью Талулой
Брюс Уиллис с дочерью Талулой

В феврале 2023 года семья звезды «Крепкого орешка» выпустила заявление о том, что его первоначальный диагноз — афазия — оказался неточным, и у актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей.

Накануне жена актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг рассказала о чувстве вины за свою обеспеченность.

По словам Хеминг, вина ее преследует потому, что у ее семьи есть средства для того, чтобы справляться с деменцией мужа, а у других семей их может не быть.

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