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15 ноября 2023, новость

93-летний Иван Краско рассказал о своем самочувствии

Актер признался, что теряет интерес к жизни
Иван Краско
Иван Краско | Источник: PersonaStars

Народный артист России Иван Краско признался, что чувствует себя нормально, однако, плохо ходит из-за проблем с сосудами в ногах. Об этом 93-летний актер рассказал в интервью kp.ru.

«Я думаю, что это возраст. Еще у меня были наскоки инсульта, как я это называю. Иногда вдруг начинает шуметь в голове. <…> Я думаю, в конце ноября буду проситься в больницу. <…> Поэтому, когда у меня спрашивают, как состояние, отвечаю: “Какое-то неопределенное”. Надо узнать, что мешает мне дальше жить. Мне становится все неинтересно, равнодушие появляется. А я так жить не привык», — отметил артист.

Помимо этого, у Краско появляются признаки слепоты и глухоты, а также провалы в памяти. Он уточнил, что иногда ему приходится вспоминать, как зовут близких. Однако актер планирует дожить до 100 лет.

«Мне как-то вызвали скорую помощь, приехали два врача. Проверили все. Один сказал: “Иван Иванович крепкий орешек, до ста лет будет жить”. А второй ему: “Что ты его ограничиваешь 100 годами?!”» — рассказал Краско.

В конце сентября Иван Краско сообщал, что за ним после выписки из больницы, где ему удаляли тромб, ухаживают сыновья Иван и Федор. Также за самочувствием артиста следит его помощница.

Напомним, что в начале ноября Иван Краско почувствовал себя плохо на прощании с дирижером Темиркановым.

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