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15 ноября 2023, новость

Звезда «Ищейки» Банщикова рассказала о реакции мужа на откровенные сцены с ней

Актриса заявила, что муж с пониманием относится к ее работе
Анна Банщикова
Анна Банщикова

Актриса Анна Банщикова призналась в беседе с lady.mail.ru, что у нее с мужем не случаются конфликты из-за ее постельных сцен в кино.

Банщикова отметила, что супруг с понимаем относится к подобной работе.

«Это входит в “ужасы профессии”, как говорит один мой знакомый режиссер», — поделилась актриса.

Банщикова замужем за адвокатом Всеволодом Шахановым с 2007 года. Как заявляла звезда, их секрет семейного счастья состоит в том, что супруг мудрее и сильнее нее. У пары трое общих детей: 16-летний Михаил, 14-летний Александр и 6-летняя Мария. 

В интервью звезда «Ищейки» также пошутила, что редко показывает супруга в социальных сетях из-за его красоты. Звезда объяснила, что не выставляет свою личную жизнь напоказ. Она не отрицает, что на скандалах о семье можно построить карьеру, однако это не ее способ завоевать зрителя.

Ранее Анна Банщикова рассказала, как стала «двойником» Варум на концерте.

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