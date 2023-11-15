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15 ноября 2023, новостьСъемки

Сухорукова «уменьшили» для роли в «Последнем богатыре»

По словам режиссера, актер все смены снимался на коленях
Виктор Сухоруков в сериале «Последний богатырь. Наследие»

К проекту «Последний богатырь. Наследие» присоединился народный артист России Виктор Сухоруков. Ему предстоит сыграть вождя сказочного народа — чуди, вдохновленного карело-финским и уральским фольклором. Восьмисерийный сериал производится онлайн-кинотеатром START, телеканалом «Россия» и студией Yellow, Black and White при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Как рассказал режиссер проекта Антон Маслов, по сюжету герои встретятся с низкорослым народцем под названием «чудь». Создатели долго думали, кто может сыграть вождя племени, и решили позвать Сухорукова. 

«Дальше в течение полугода я пытался с ним связаться, и никак не получалось. Спасибо нашему оператору Сергею Астахову, который оказался знаком с Виктором Ивановичем, отправил ему сценарий, через два дня мы созвонились, и уже на второй минуте разговора Сухоруков согласился сниматься в “Наследии”. Я полжизни хотел поработать с Сухоруковым и то, как он к нам попал, это настоящее волшебство», — рассказал Маслов.

Изначально планировалось использовать только лицо актера, а затем перенести изображение на другое тело. «Но во время проб стало понятно, что благодаря костюму и правильным движениям персонажа сможет почти полностью сыграть сам Виктор Иванович. Правда, для этого ему придется стоять на коленях. И Виктор Иванович — ему, на секундочку, 72 года — согласился на такую идею и провел пять смен, стоя на коленях», — добавил Маслов.

Юлия Пересильд, Антон Маслов и Виктор Сухоруков на съемках «Последний богатырь. Наследие»

По сюжету, в поселение чуди попадают главные герои в исполнении Кирилла Зайцева, Юлии Пересильд, Дмитрия Лысенкова и Арины Рожковой. Для съемок в Баксанском ущелье построили целое поселение. В работу команды вносила коррективы изменчивая погода. Съемки также проходили в Терскольском ущелье, на водопаде Девичьи косы и перевале Актопрак, горе Чегет и Комсомольском озере.

Работа над сериалом началась в июне. Премьера на START запланирована на 2024 год. В «Последнем богатыре. Наследии» также снимаются Виктор Хориняк, Елена Яковлева, Александра Урсуляк, Татьяна Догилева, Владислав Ветров, Александр Лыков, Александр Устюгов, Олег Чугунов, Никита Кологривый, Эвелина Мазурина и другие.

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