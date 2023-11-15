Сухорукова «уменьшили» для роли в «Последнем богатыре»

Виктор Сухоруков в сериале «Последний богатырь. Наследие»

К проекту «Последний богатырь. Наследие» присоединился народный артист России Виктор Сухоруков. Ему предстоит сыграть вождя сказочного народа — чуди, вдохновленного карело-финским и уральским фольклором. Восьмисерийный сериал производится онлайн-кинотеатром START, телеканалом «Россия» и студией Yellow, Black and White при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Как рассказал режиссер проекта Антон Маслов, по сюжету герои встретятся с низкорослым народцем под названием «чудь». Создатели долго думали, кто может сыграть вождя племени, и решили позвать Сухорукова.

«Дальше в течение полугода я пытался с ним связаться, и никак не получалось. Спасибо нашему оператору Сергею Астахову, который оказался знаком с Виктором Ивановичем, отправил ему сценарий, через два дня мы созвонились, и уже на второй минуте разговора Сухоруков согласился сниматься в “Наследии”. Я полжизни хотел поработать с Сухоруковым и то, как он к нам попал, это настоящее волшебство», — рассказал Маслов.

Изначально планировалось использовать только лицо актера, а затем перенести изображение на другое тело. «Но во время проб стало понятно, что благодаря костюму и правильным движениям персонажа сможет почти полностью сыграть сам Виктор Иванович. Правда, для этого ему придется стоять на коленях. И Виктор Иванович — ему, на секундочку, 72 года — согласился на такую идею и провел пять смен, стоя на коленях», — добавил Маслов.