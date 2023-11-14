Познер, Цискаридзе, Верник посетили премьеру фильма-оперы

В основу проекта в жанре фильма-оперы легло всемирно известное произведение П.И. Чайковского по повести А.С. Пушкина «Пиковая дама». Профессиональная съемочная группа телеканала «Россия-Культура» и театра «Геликон-опера» создали не просто видеоверсию спектакля, а полноценный художественный фильм. Действие картины разворачивается в декорациях старинного особняка, до революции принадлежавшего княгине Евгении Шаховской-Глебовой-Стрешневой, который сейчас занимает театр.