Познер, Цискаридзе, Верник посетили премьеру фильма-оперы

Звезды посетили открытие фильма-оперы «Пиковая дама» на музыку П.И. Чайковского театра «Геликон-опера» в постановке художественного руководителя Дмитрия Бертмана.
В основу проекта в жанре фильма-оперы легло всемирно известное произведение П.И. Чайковского по повести А.С. Пушкина «Пиковая дама». Профессиональная съемочная группа телеканала «Россия-Культура» и театра «Геликон-опера» создали не просто видеоверсию спектакля, а полноценный художественный фильм. Действие картины разворачивается в декорациях старинного особняка, до революции принадлежавшего княгине Евгении Шаховской-Глебовой-Стрешневой, который сейчас занимает театр.
Среди гостей вечера были замечены Владимир Познер, Николай Цискаридзе, Вадим Верник, Игорь Крутой, Нелли Кобзон и многие другие.
Новинка, охватившая более 200 кинотеатров, уже в прокате в 60 городах по всей России. С 12 ноября зрители по всей стране могут увидеть «Пиковую даму» на больших экранах.