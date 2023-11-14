85-летний Энтони Хопкинс восхитил соцсети танцами на кухне

Знаменитый актер Энтони Хопкинс опубликовал в соцсетях видеоролик, в котором он танцует на кухне под песню Mambo Italiano во время готовки.
«Вам нравится, как я танцую румбу? Воскресная атмосфера», — подписал ролик артист. За сутки видео набрало 7 млн просмотров.
Поклонники пришли в восторг от нового видео Хопкинса. Многие вспомнили культовую роль актера — Ганнибала Лектера — в фильме «Молчание ягнят». «Мне кажется, любая сцена на кухне с участием Энтони Хопкинса должна быть жуткой!» — заявил один из комментаторов.
Отметим, что Хопкинс ранее уже «взрывал» соцсети странными роликами со своим участием. Так, например, в 2020 году он публиковал видео, в котором он строит гримасы и зловеще хохочет. В подписи он пошутил, что начинает ощущать побочные эффекты от 253-дневного карантина из-за пандемии коронавируса.