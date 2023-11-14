85-летний Энтони Хопкинс восхитил соцсети танцами на кухне

Знаменитый актер Энтони Хопкинс опубликовал в соцсетях видеоролик, в котором он танцует на кухне под песню Mambo Italiano во время готовки.

«Вам нравится, как я танцую румбу? Воскресная атмосфера», — подписал ролик артист. За сутки видео набрало 7 млн просмотров.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239761&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Поклонники пришли в восторг от нового видео Хопкинса. Многие вспомнили культовую роль актера — Ганнибала Лектера — в фильме «Молчание ягнят». «Мне кажется, любая сцена на кухне с участием Энтони Хопкинса должна быть жуткой!» — заявил один из комментаторов.