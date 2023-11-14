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14 ноября 2023, новость

Жена Брюса Уиллиса рассказала о чувстве вины из-за деменции мужа

Эмма Хеминг видит свою миссию в поддержке тех, кто столкнулся с такой же проблемой
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг | Источник: Legion-Media.ru

Жена актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг рассказала о чувстве вины за свою обеспеченность. В этом она призналась в колонке для Sunday Paper.

По словам Хеминг, вина ее преследует потому, что у ее семьи есть средства для того, чтобы справляться с деменцией мужа, а у других семей их может не быть.

«Когда я отправляюсь в поход, чтобы разгрузить голову, я помню, что не все заботящиеся о партнерах люди могут себе это позволить. Когда история нашей семьи привлекает внимание, я помню о тысячах нерассказанных и неуслышанных историй, каждая из которых достойна сочувствия и внимания», — написала она.

45-летняя Хеминг уверена, что ее миссия — поддержать тех, кто переживает то же.

«Хочу, чтобы вы знали — когда со мной связываются члены других семей, столкнувшихся с деменцией, я вижу в их историях отражение собственной скорби, потери, невероятной печали», — говорит она.

У Хеминг и Уиллиса растут две дочери — 11-летняя Мейбл и 9-летняя Эвелин. 

В конце сентября Хеминг сообщила о прогрессировании деменции мужа. Она рассказала о том, что 68-летний актер страдает от лобно-височной деменции, приводящей к постепенной потере когнитивных способностей, еще в феврале 2023 года. Состояние актера супруга назвала тяжелым. 

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