51-летняя Гвинет Пэлтроу показала фигуру в боди

Гвинет Пэлтроу, фото: соцсети

Американская актриса Гвинет Пэлтроу показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее соцсети.

51-летняя звезда «Влюбленного Шекспира» сделала селфи у зеркала, представ перед ним в черном боди с воротником и рукавами по локти, которое подчеркивало ее стройное тело. При этом знаменитость распустила волосы, надела серьги в виде длинных цепочек и сделала макияж, подчеркнув глаза черными стрелками.