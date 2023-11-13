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13 ноября 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

51-летняя Гвинет Пэлтроу показала фигуру в боди

Актриса опубликовала селфи в своей соцсети из поездки в Нью-Йорк
Гвинет Пэлтроу, фото: соцсети

Американская актриса Гвинет Пэлтроу показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее соцсети.

51-летняя звезда «Влюбленного Шекспира» сделала селфи у зеркала, представ перед ним в черном боди с воротником и рукавами по локти, которое подчеркивало ее стройное тело. При этом знаменитость распустила волосы, надела серьги в виде длинных цепочек и сделала макияж, подчеркнув глаза черными стрелками.

Артистка отметила, что сделала данный кадр во время поездки в Нью-Йорк, где в том числе встречалась с друзьями и посещала выставки.

Ранее Гвинет Пэлтроу рассказала о своем недолгом романе со звездой «Друзей» Мэттью Перри.

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