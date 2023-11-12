В Малом театре рассказали о состоянии Юрия Соломина

Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала, что в состоянии госпитализированного ранее народного артиста СССР Юрия Соломина наметилось улучшение. Об этом сообщает РИА Новости.

Она отметила, что врачи думают о том, чтобы перевести артиста из реанимации в обычную палату, где он будет продолжать лечение.