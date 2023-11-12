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12 ноября 2023, новость

В Малом театре рассказали о состоянии Юрия Соломина

Директор Малого театра рассказала об улучшении состояния народного артиста
Юрий Соломин | Источник: Legion-Media.ru

Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала, что в состоянии госпитализированного ранее народного артиста СССР Юрия Соломина наметилось улучшение. Об этом сообщает РИА Новости.

«Состояние Юрия Мефодьевича стабильное, даже наметилось улучшение», — рассказала она.

Она отметила, что врачи думают о том, чтобы перевести артиста из реанимации в обычную палату, где он будет продолжать лечение.

Художественного руководителя Государственного академического Малого театра России Юрия Соломина госпитализировали 6 ноября. Днем позднее поступила информация, что у артиста диагностировали инсульт.

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