Брэд Питт | Источник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Брэд Питт вышел в свет с новой возлюбленной. Об этом сообщил журнал People.

Как уточняется, звезда фильмов и его 30-летняя избранница Инес де Рамон посетили 12-й ежегодный гала-концерт LACMA Art+Film в Лос-Анджелесе, после этого они вместе покинули мероприятие. Папарацци успели заснять их на улице, уточнил источник издания.

«Они были очень любящими. Смеялись и шутили со всеми вокруг. Казалось, что они хорошо проводят время и вместе уехали», — пишет журнал.