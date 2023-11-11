Наверх
11 ноября 2023, новость

Брэд Питт вышел в свет с новой возлюбленной

People: актера заметили на мероприятии с новой возлюбленной Инес де Рамон
Брэд Питт | Источник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Брэд Питт вышел в свет с новой возлюбленной. Об этом сообщил журнал People.

Как уточняется, звезда фильмов и его 30-летняя избранница Инес де Рамон посетили 12-й ежегодный гала-концерт LACMA Art+Film в Лос-Анджелесе, после этого они вместе покинули мероприятие. Папарацци успели заснять их на улице, уточнил источник издания.

«Они были очень любящими. Смеялись и шутили со всеми вокруг. Казалось, что они хорошо проводят время и вместе уехали», — пишет журнал.

В ноябре 2022 года впервые появились слухи о романе Брэда Питта и Инес де Рамон. Пару заметили вместе на концерте вокалиста группы «U2» Боно в Лос-Анджелесе, а затем на премьере нового фильма актера «Вавилон». Новая возлюбленная голливудской звезды — диетолог, фитнес-тренер и дизайнер ювелирных украшений. В компанию знаменитостей девушка попала несколько лет назад благодаря своему браку с актером сериала «Дневники вампира» Полом Уэсли.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Брэд Питт
Brad Pitt
Вавилон
Новые трейлеры
Баба Мороз и тайна Нового Года
Трейлер
Головоломка 2
Тизер-трейлер (англ.)
Елки 10
Тизер
Рецепт любви
Дублированный трейлер
Охотники за привидениями: Ледяная империя
Тизер-трейлер (англ.)
Дрянные девчонки
Трейлер (англ.)
Герой наших снов
Дублированный трейлер
Семейный план
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь