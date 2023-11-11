Сергей Безруков считает, что детей необходимо воспитывать с помощью искусства

«Конечно, в первую очередь через искусство, — ответил Безруков на вопрос, можно ли через искусство привить патриотическое воспитание. — Выбор ребенка — это выбор родителей, что вы даете слушать, что вы даете читать, ваш интерес в данном случае — это и есть то самое воспитание. Если вы пускаете в самостоятельное плавание, то они в нашем цифровом пространстве, современном информационном поле получают то, что есть».

Артист также высказался против обучения современных школьников полностью онлайн. «Обучение онлайн — это не то самое, когда ребенок находится в классе вместе со всеми. Нет, не соглашусь. Я считаю, это не совсем верно. Это было необходимо, когда была пандемия. <…> Переводить все на онлайн-обучение, исключая школу как таковую, мне кажется, это неверно. Должен быть учитель, должен быть класс. Должно быть взаимодействие. Он должен быть вместе со своими одноклассниками, в одной группе, в коллективе. Человек привыкает жить в коллективе. Это очень важно», — добавил Сергей Безруков.