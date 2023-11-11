Выход фильма «Муфаса: Король лев» перенесен на декабрь 2024 года

Изначально премьера картины была запланирована на 5 июля 2024 года, но в связи с забастовкой актеров и сценаристов релиз решили отложить. Сюжет ленты расскажет историю молодого Муфасы, которого озвучит Аарон Пьер. Брата Муфасы Шрама сыграет Келвин Харрисон, а Сет Роген, Билли Айкнер и Джон Кэни вернутся к ролям Пумбы, Тимона и Рафики, которых они сыграли в ремейке оригинальной картины. Другие детали о предстоящей картине пока не озвучивают.