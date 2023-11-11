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11 ноября 2023, новость

Выход фильма «Муфаса: Король лев» перенесен на декабрь 2024 года

Изначально Disney планировал премьеру приквела «Короля льва» на лето 2024 года
Кадр из фильма «Король лев»

Компания Disney перенесла дату релиза фильма «Муфаса: Король лев» на 20 декабря 2024 года. Об этом пишет Collider.

Изначально премьера картины была запланирована на 5 июля 2024 года, но в связи с забастовкой актеров и сценаристов релиз решили отложить. Сюжет ленты расскажет историю молодого Муфасы, которого озвучит Аарон Пьер. Брата Муфасы Шрама сыграет Келвин Харрисон, а Сет Роген, Билли Айкнер и Джон Кэни вернутся к ролям Пумбы, Тимона и Рафики, которых они сыграли в ремейке оригинальной картины. Другие детали о предстоящей картине пока не озвучивают.

Забастовку актеров, закончившуюся 9 ноября, организовала Гильдия киноактеров и федерации артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA). Спустя месяцы переговоров представители Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) договорились об условиях, которые устраивают обе стороны.

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