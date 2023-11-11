Наверх
11 ноября 2023, новость

Даррен Аронофски снимет фильм про Илона Маска

Variety: студия A24 начала разработку байопика по недавно изданной биографии предпринимателя
Илон Маск | Источник: Rex / Fotodom.ru

Американская киностудия A24 планирует снимать художественный фильм о миллиардере Илоне Маске. Об этом пишет Variety.

Известно, что в качестве режиссера уже утвержден Даррен Аронофски, известный по таким картинам, как «Реквием по мечте», «Черный лебедь», «Кит» и другим. В основу ленты ляжет биографическая книга «Илон Маск», написанная Уолтером Айзексоном. Произведение, которое станет основой сценария байопика, было издано в сентябре этого года.

Также отмечается, что за право экранизировать работу Айзексона конкурировали сразу несколько студий, однако эту возможность получила A24.

Ранее британский режиссер Кристофер Нолан, снявший самый кассовый байопик в истории кино, назвал биографические фильмы «бесполезным жанром кино». 

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Даррен Аронофски
Darren Aronofsky
Илон Маск
Elon Musk
Новые трейлеры
Баба Мороз и тайна Нового Года
Трейлер
Головоломка 2
Тизер-трейлер (англ.)
Елки 10
Тизер
Рецепт любви
Дублированный трейлер
Охотники за привидениями: Ледяная империя
Тизер-трейлер (англ.)
Дрянные девчонки
Трейлер (англ.)
Герой наших снов
Дублированный трейлер
Семейный план
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь