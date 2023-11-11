Даррен Аронофски снимет фильм про Илона Маска

Известно, что в качестве режиссера уже утвержден Даррен Аронофски, известный по таким картинам, как «Реквием по мечте», «Черный лебедь», «Кит» и другим. В основу ленты ляжет биографическая книга «Илон Маск», написанная Уолтером Айзексоном. Произведение, которое станет основой сценария байопика, было издано в сентябре этого года.