Уехавший из России Бурковский продает билеты на свой день рождения

Андрей Бурковский

Актер Андрей Бурковский заявил в микроблоге, что планирует отметить свое 40-летие в США со зрителями.

«Через неделю мне исполнится 40 лет. Да уж. Но я все еще чувствую себя на 18. В принципе так и есть. И сразу после не празднования своего дня рождения я решил поехать в Сан-Франциско и отпраздновать его со зрителями. Это будет не совсем спектакль — лучше сказать, встреча с людьми», — пояснил актер.

Издание kp.ru отмечает, что стоимость билетов на встречу с Бурковским составляет $50, однако желающих на нее попасть — всего 33 человека. Примерно звезда сериалов «Кухня» и «Медиатор» может заработать $1,6 тысячи (чуть больше 151 тысячи рублей по нынешнему курсу. — Ред.).