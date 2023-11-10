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10 ноября 2023, новость

Уехавший из России Бурковский продает билеты на свой день рождения

Актер рассказал, что хочет отметить 40-летие на сцене
Андрей Бурковский

Актер Андрей Бурковский заявил в микроблоге, что планирует отметить свое 40-летие в США со зрителями.

«Через неделю мне исполнится 40 лет. Да уж. Но я все еще чувствую себя на 18. В принципе так и есть. И сразу после не празднования своего дня рождения я решил поехать в Сан-Франциско и отпраздновать его со зрителями. Это будет не совсем спектакль — лучше сказать, встреча с людьми», — пояснил актер.

Издание kp.ru отмечает, что стоимость билетов на встречу с Бурковским составляет $50, однако желающих на нее попасть — всего 33 человека. Примерно звезда сериалов «Кухня» и «Медиатор» может заработать $1,6 тысячи (чуть больше 151 тысячи рублей по нынешнему курсу. — Ред.).

Недавно Бурковский пригласил всех желающих на свой бродвейский спектакль на фоне новостей о том, что актер не работает в США. Слухи об этом распространились после того, как мать актера заявила, что звезда «Медиатора» ни одной копейки не заработал в Америке и вернется в Россию после окончания обучения. 

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