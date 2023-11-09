Наверх
9 ноября 2023, новость

Екатерина Шпица восхитила откровенными фото

Актриса порассуждала о молодости и способах ее сохранить

Екатерина Шпица поделилась с поклонниками откровенными фото в нижнем кружевном белье, поверх которого накинула черный плащ. Актриса, которой 29 октября исполнилось 38 лет, порассуждала о возрасте и сексуальности.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вообще не скрываю, что слегка переживаю за молодость, перестающую быть безусловной. Мастерство фотографа и оператора приобретают все большее значение. “Молодая?” “Ну, это как свет поставить”. И ретушь все чаще имеет место», — призналась Шпица.

Также она надеется, что убережет себя от соблазна делать уколы красоты и пластические операции.

«И да избавит меня коллективно-бессознательная пра-прамать от соблазна качнуть гиалурона, кольнуть токсина, подтянуть, подрезать… Моей маме скоро 70, и она активная красавица, так что я знаю, как бывает по-хорошему!» — говорит звезда сериала «Полярный».

Она призвала женщин любить себя, осознавать свою сексуальность и не думать о возрасте. По мнению Шпицы, важен психологический возраст, а не цифры в паспорте.

Поклонники восхитились смелой фотосессией Екатерины Шпицы и отметили, что она не только красива и сексуальна, но еще умна и очень талантлива.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Екатерина Шпица
Полярный
69-летняя Любовь Успенская показала фигуру в купальнике
37-летняя Ирина Шейк снялась в купальнике для обложки журнала
46-летняя Елена Ваенга показала фигуру в купальнике
Клава Кока показала фигуру в откровенном купальнике
Подольскую раскритиковали за фото в купальнике
49-летняя Судзиловская восхитила фото в бикини
60-летняя Деми Мур восхитила подтянутой фигурой в бикини
Молодая жена Петрова восхитила фото в купальнике
Александр Петров показал молодую жену в купальнике
Телеведущая Екатерина Андреева восхитила смелым образом
41-летняя Марина Александрова показала откровенное фото в саду
Агата Муцениеце удивила откровенным фото
Светлана Ходченкова впечатлила поклонников смелыми фото
58-летняя Элизабет Херли показала фигуру в купальнике с глубоким декольте
Безрукова показала фигуру в купальнике на фото времен своей молодости
Регина Тодоренко показала фигуру в бикини на отдыхе
Ляйсан Утяшева показала откровенные фото из ванной
Энистон полностью обнажилась для съемок постельной сцены в «Утреннем шоу»
40-летняя звезда «Великолепного века» снялась топлес
Юлия Пересильд показала фигуру в купальнике
67-летняя звезда «Секса в большом городе» снялась в откровенной фотосессии
54-летняя Дженнифер Энистон снялась в смелом образе для журнала
56-летняя Литвинова снялась в откровенной фотосессии для журнала
50-летняя Юлия Высоцкая похвасталась фигурой в купальнике
Екатерина Климова восхитила кадрами нежной фотосессии
Муцениеце устроила на балконе страстные танцы в бикини
Бывшая девушка Петрова показала фото в мини после его свадьбы
58-летняя Элизабет Херли показала фигуру в купальнике
Иду Галич сравнили с Моникой Беллуччи и Наталией Орейро
Екатерина Волкова показала стройную фигуру у бассейна
Екатерина Шпица показала стройную фигуру в купальнике
Глюкоза показала откровенные фото у бассейна
Звезда «Клона» показала новые дерзкие фото
56-летняя Сальма Хайек показала стройную фигуру в купальнике
43-летняя звезда «Не родись красивой» показала себя в купальнике
55-летняя Валерия показала стройную фигуру в купальнике
Звезда «Клона» Джованна Антонелли неузнаваема в новой откровенной фотосессии
Муцениеце показала себя в платье из своих фото
Светлана Ходченкова показала себя на отдыхе
Звезда «Зимородка» Афра Сарачоглу показала фигуру в купальнике
Самбурскую сравнили с Меган Фокс из-за смелой фотосессии
Ляйсан Утяшева показала стройную фигуру в купальнике на отдыхе
48-летняя Ева Лонгория показала фото в бикини
45-летняя Климова устроила смелую фотосессию у бассейна
Кристина Асмус показала изменившуюся фигуру в купальнике
45-летняя Пегова показала себя на отдыхе на Алтае
Шпица и Пореченков станут родителями в продолжении сериала: первые кадры
Муцениеце показала фигуру в ярком купальнике
Толкалина ответила подписчикам на критику ее откровенных фото
40-летняя звезда «Уральских пельменей» поразила фигурой в купальнике
Новые трейлеры
Елки 10
Тизер
Рецепт любви
Дублированный трейлер
Охотники за привидениями: Ледяная империя
Тизер-трейлер (англ.)
Дрянные девчонки
Трейлер (англ.)
Герой наших снов
Дублированный трейлер
Семейный план
Трейлер (англ.)
Капитан Марвел 2
Трейлер №2 (англ.)
Нина
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь