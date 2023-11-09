Екатерина Шпица восхитила откровенными фото

Екатерина Шпица поделилась с поклонниками откровенными фото в нижнем кружевном белье, поверх которого накинула черный плащ. Актриса, которой 29 октября исполнилось 38 лет, порассуждала о возрасте и сексуальности.
«Вообще не скрываю, что слегка переживаю за молодость, перестающую быть безусловной. Мастерство фотографа и оператора приобретают все большее значение. “Молодая?” “Ну, это как свет поставить”. И ретушь все чаще имеет место», — призналась Шпица.
Также она надеется, что убережет себя от соблазна делать уколы красоты и пластические операции.
«И да избавит меня коллективно-бессознательная пра-прамать от соблазна качнуть гиалурона, кольнуть токсина, подтянуть, подрезать… Моей маме скоро 70, и она активная красавица, так что я знаю, как бывает по-хорошему!» — говорит звезда сериала «Полярный».
Она призвала женщин любить себя, осознавать свою сексуальность и не думать о возрасте. По мнению Шпицы, важен психологический возраст, а не цифры в паспорте.
Поклонники восхитились смелой фотосессией Екатерины Шпицы и отметили, что она не только красива и сексуальна, но еще умна и очень талантлива.