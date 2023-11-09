69-летняя Любовь Успенская показала фигуру в купальнике

Певица Любовь Успенская призналась в своем микроблоге, что старается не выделяться на пляже.

«Надеваю самый дешевый спортивный костюм, чтобы казаться серой мышкой. Но, правда, все равно узнают», — посетовала 69-летняя артистка.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239757&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

При этом Успенская добавила, что в ее домашнем гардеробе много красивого нижнего белья. «Но это для других целей», — подчеркнула она.

Исполнительница записала видео, будучи на пляже в Дубае. Она заявила, что позволила себе отдохнуть пару дней после работы.

Поклонники Успенской в комментариях отметили, что артистка хорошо выглядит. «Какая же у вас потрясающая фигура»; «Успенская шикарная и всегда была особенной»; «Великолепная», — написали под постом.