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9 ноября 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

69-летняя Любовь Успенская показала фигуру в купальнике

Певица Любовь Успенская призналась, что выглядит на пляже серой мышкой

Певица Любовь Успенская призналась в своем микроблоге, что старается не выделяться на пляже.

«Надеваю самый дешевый спортивный костюм, чтобы казаться серой мышкой. Но, правда, все равно узнают», — посетовала 69-летняя артистка.

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При этом Успенская добавила, что в ее домашнем гардеробе много красивого нижнего белья. «Но это для других целей», — подчеркнула она.

Исполнительница записала видео, будучи на пляже в Дубае. Она заявила, что позволила себе отдохнуть пару дней после работы.

Поклонники Успенской в комментариях отметили, что артистка хорошо выглядит. «Какая же у вас потрясающая фигура»; «Успенская шикарная и всегда была особенной»; «Великолепная», — написали под постом.

В октябре Успенская раскрыла секрет молодости и красоты. Она призналась, что каждое утро начинает с двух стаканов воды и йоги или прогулки, а также придерживается правильного питания и не употребляет алкоголь. Артистка отметила, что старается идти в ногу со временем, чтобы быть молодой в душе.

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